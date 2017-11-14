Эрик Густафссон покинул "Авангард", получив солидную компенсацию

Как стало известно "СЭ", "Авангард" прекратил сотрудничество с защитником Эриком Густафссоном. Ранее омский клуб поместил 28-летнего игрока в список отказов, но ни один клуб лиги не заинтересовался им.

Накануне контракт с хоккеистом был расторгнут, и он получил солидную денежную компенсацию. По информации "СЭ", Густафссон, вероятнее всего, продолжит выступления на родине.

В нынешнем чемпионате швед провел 23 игры и набрал 10 (1+9) очков, а также 6 минут штрафа при показателе полезности "-2". (Евгений БЕЛОУСОВ)