Эмиль Гарипов: "Дацюк и Ковальчук – мировые звезды"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (6:5 Б) высоко оценил класс соперника. Он отметил важность успеха казанского клуба.

– Силы остались. Самое позитивное в этом матче – победа, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Гарипова. – Два очка взяли, это главное. С такими мастеровитыми командами, как СКА, игры всегда получаются очень тяжелыми. Всегда интересно играть против таких хоккеистов, тем более Дацюк, Ковальчук – мировые звезды. Выиграли, бились до конца. Ребята молодцы.