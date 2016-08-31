18:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Эмиль Гарипов: "Дацюк и Ковальчук – мировые звезды"

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Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (6:5 Б) высоко оценил класс соперника. Он отметил важность успеха казанского клуба.

– Силы остались. Самое позитивное в этом матче – победа, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Гарипова. – Два очка взяли, это главное. С такими мастеровитыми командами, как СКА, игры всегда получаются очень тяжелыми. Всегда интересно играть против таких хоккеистов, тем более Дацюк, Ковальчук – мировые звезды. Выиграли, бились до конца. Ребята молодцы.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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andre4

й СЭКС что замолчал проо великолепие СКА ? Лучших игроков собрали и тренера не получается и не получиться во первых: не может команда существующая за счет обдирания народа что то серьезное выиграть, во вторых нет чемпионского духа и традиций как например у Московского Динамо! Не станет чемпионом и еще один бумажный записной фоворит ЦСКА по тем же причинам. А финал разыграют две самые лучшие и титулованные команды в российской истории ДИНАМО МОСКВА : МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК которые на двоиз за последнее пять лет взяли четыре кубка ГАГАРИНА! СКА И ЦСКА всего один да и то благодаря судейству! Все это видлят и знают один СЭКС не хочет видеть вот поэтому их и называют дилетантами в хоккею! 18:29

18:35

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