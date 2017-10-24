Эли Толванен: "Переход в "Нэшвилл"? Я бы предпочел выиграть Кубок Гагарина с "Йокеритом"

Нападающий "Йокерита" Эли Толванен в интервью "СЭ" отметил, что его команда способна выиграть Кубок Гагарина. Форвард также добавил, что пока не собирается переходить в клубы НХЛ.

– Уверен, вы знаете, что можете присоединиться к "Нэшвиллу" до начала плей-офф, если "Йокерит" вас отпустит.

– Я бы предпочел выиграть Кубок Гагарина. И у нас на это неплохие шансы. Потому что у нас в команде собралась настоящая семья. Мы готовы стоять друг за друга и души друг в друге не чаем. И состав ведь у нас очень хороший. Четыре классных звена, каждое из которых здорово играет и может выстрелить в любой момент. Взять встречу со СКА – четвертое звено забросило две шайбы. И вообще постоянно забивает. Защитники у нас не хуже, чем у любого другого клуба, а Заполски и вовсе творит чудеса. Есть хорошо работающая система игры. В общем, у нас все слагаемые успеха.

– Реально ли выиграть-то?

– Даже не вопрос. Если мы одержали 15 побед подряд – то вполне способны выиграть Кубок Гагарина. Мы хорошо поработали.

– В финале конференции, если удастся добраться, будет не один матч со СКА, а как минимум четыре. А вы проиграли им две встречи из двух и еще одну – на турнире Пучкова. И у них была серия в 20 побед.

– Ну и что? Главное – как ты будешь готов в конкретный момент. Мы можем обыграть любого, если хорошо подготовимся. (Игорь ЕРОНКО)