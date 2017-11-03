Эдуард Занковец: "Удаления усложнили игру, но "Слован" выстоял"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:2) отметил, что в третьем периоде встречи его команде пришлось тяжело.

– Мы хорошо отыграли первые два периода, в определенной степени владели преимуществом, – приводит официальный сайт "Югры" слова Занковца. – Но в третьем периоде пришлось очень тяжело, соперник добавил. Плюс удаления усложнили игру, но хорошо, что ребята смогли выстоять и вратарь сыграл надежно.