Эдуард Занковец: "Результат матча с "Ладой" закономерный"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ (1:5) против "Лады" поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что результат встречи закономерный.
- Поздравляю соперника с победой, - цитирует пресс-служба тольяттинцев Занковца. - В этом матче у нас не хватило физических сил плюс очень много ошибок допустили, когда побежали вперед, стараясь отыграться. Результат закономерный.
- Вы в этой поездке не набрали очков. Как настраивались на этот матч?
- Нам нужно брать очки во всех играх. Мы были близки к этому в матче против "Трактора", в Магнитогорске проиграли из-за большого количества удалений.
- Вы недавно возглавили "Слован". Насколько команда готова исправить турнирное положение?
- Насколько готова, сказать не берусь. Но мы хотим исправить ее. Думаю, произведем изменения в составе, настрой у всех серьезный.
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https://www.hclada.ru/news/lada/lada_slovan_presskonferentsiya_trenerov/