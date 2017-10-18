Эдуард Занковец: "Результат матча с "Ладой" закономерный"

Главный тренер "Слована" Эдуард Занковец после матча регулярного чемпионата КХЛ (1:5) против "Лады" поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что результат встречи закономерный.

- Поздравляю соперника с победой, - цитирует пресс-служба тольяттинцев Занковца. - В этом матче у нас не хватило физических сил плюс очень много ошибок допустили, когда побежали вперед, стараясь отыграться. Результат закономерный.

- Вы в этой поездке не набрали очков. Как настраивались на этот матч?

- Нам нужно брать очки во всех играх. Мы были близки к этому в матче против "Трактора", в Магнитогорске проиграли из-за большого количества удалений.

- Вы недавно возглавили "Слован". Насколько команда готова исправить турнирное положение?

- Насколько готова, сказать не берусь. Но мы хотим исправить ее. Думаю, произведем изменения в составе, настрой у всех серьезный.