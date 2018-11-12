Эдуард Рейзвих покинул "Сибирь"

"Сибирь" расторгла контракт по соглашению сторон с вратарем Эдуардом Рейзвихом, информирует пресс-служба клуба.

Воспитанник омского "Авангарда" подписал контракт с "Сибирью" в мае 2017 года. Соглашение с 26-летним хоккеистом было рассчитано на два года.

За все время в "Сибири" на его счету 1 матч. Рейзвих является чемпионом МХЛ 2012 года в составе "Омских Ястребов".