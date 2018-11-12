Эдуард Рейзвих покинул "Сибирь"

"Сибирь" расторгла контракт по соглашению сторон с вратарем Эдуардом Рейзвихом, информирует пресс-служба клуба.
Воспитанник омского "Авангарда" подписал контракт с "Сибирью" в мае 2017 года. Соглашение с 26-летним хоккеистом было рассчитано на два года.
За все время в "Сибири" на его счету 1 матч. Рейзвих является чемпионом МХЛ 2012 года в составе "Омских Ястребов".
Хоккейный клуб "Сибирь" расторг контракт по соглашению сторон с вратарем Эдуардом Рейзвихом.– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 12 ноября 2018 г.
Желаем Эдуарду удачи в новой команде! pic.twitter.com/tSb9xEAxDu
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