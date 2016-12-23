Джон Норман: "Идея с ретро-формой понравилась"

Нападающий "Торпедо" Джон Норман понравилась идея сыграть с "Динамо" в матче регулярного чемпионат КХЛ (1:2 ОТ) в ретро-форме. Вчера команды в честь 70-летия российского хоккея сыграли в специальной экипировке.

– Ретро-фома понравилась, – цитирует пресс-служба клуба Нормана. – И идея хорошая – вспомнить команду из прошлого. В общем, получился такой вариант "олд скул". По-моему, болельщикам это также интересно.