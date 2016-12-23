20:52 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Джон Норман: "Идея с ретро-формой понравилась"

0
0
0

Нападающий "Торпедо" Джон Норман понравилась идея сыграть с "Динамо" в матче регулярного чемпионат КХЛ (1:2 ОТ) в ретро-форме. Вчера команды в честь 70-летия российского хоккея сыграли в специальной экипировке.

– Ретро-фома понравилась, – цитирует пресс-служба клуба Нормана. – И идея хорошая – вспомнить команду из прошлого. В общем, получился такой вариант "олд скул". По-моему, болельщикам это также интересно.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12384-dzhon-norman-retro-forma-horoshaya-ideya.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ