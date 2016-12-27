Джефф Плэтт: "Я вернулся в ЦСКА, чтобы завоевать Кубок Гагарина"

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт отметил, что у армейцев есть большие шансы на победу в КХЛ. По словам форварда, он вернулся в команду ради завоевания Кубка Гагарина. Плэтт начал сезон в шведском "Векше Лейкерс", но 14 декабря подписал контракт с ЦСКА, за который выступал в прошлом чемпионате. В составе армейцев он провел 67 матчей, в которых набрал 45 (27+18) очков.

- Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты, - приводит "Р-Спорт" слова Плэтта. - Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь.