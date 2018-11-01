21:19 | Хоккей — КХЛ

Дубль Рау помог "Словану" обыграть "Сибирь"

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"Слован" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дубль в составе братиславской команды сделал нападающий Чад Рау.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Рау - 4 (Чипчура, Мезарош), 10:52 - 1:0. Логинов - 3 (Алексеев, Пешехонов), 23:50 - 1:1. Комаров - 1 (Зырянов), 26:11 - 1:2. Ржепик - 9 (бол., Тэйфф), 53:00 - 2:2. Рау - 5 (бол., Ржепик, Червены), 54:22 - 3:2.

Вратари: Чильяк - Тэйлор (59:10).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 26 (9+11+6) - 30 (16+7+7).

Судьи: Гусев, Лаврентьев.

1 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена".

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