Дубль Маркова помог "Ак Барсу" победить ЦСКА

"Ак Барс" в гостях уверенно обыграл ЦСКА со счетом 4:1 в товарищеском матче. В составе победителей дублем отметился Андрей Марков, по шайбе забросили Джастин Азеведо и Владимир Ткачев, у ЦСКА гол на счету Михаила Науменкова.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – "Ак Барс" (Казань) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Марков - 1 (Зарипов), 1:36 - 0:1. Марков - 2 (мен., Попов, Лукоянов), 21:27 - 0:2. Азеведо - 6, 25:31 - 0:3. Науменков - 1 (бол., Шумаков), 46:04 - 1:3. Ткачев - 4 (Зарипов, Яруллин), 53:50 - 1:4.
Вратари: Третьяк (Юханссон, 25:31) - Гарипов.
Судьи: Беляев, Гамалей.
21 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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