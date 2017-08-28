Дубль Доуса помог "Барысу" обыграть "Северсталь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над "Северсталью" – 4:3. Автором победной шайбы стал нападающий казахстанского клуба Найджел Доус. В этой встрече форвард набрал три очка, оформив дубль и отдав голевую передачу.

Отметим, что нападающий череповчан Дмитрий Кагарлицкий в третьем периоде не сумел реализовать буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Доус – 1 (Даллмэн), 16:27 – 1:0. Бумагин – 1 (Кагарлицкий), 24:12 – 1:1. Дитц – 2 (бол., Фраттин, Доус), 24:34 – 2:1. Жайлауов – 1 (бол., Дитц, Даллмэн), 34:46 – 3:1. Кагарлицкий – 2 (Бумагин, Кудако), 38:26 – 3:2. Рыбин – 1, 43:19 – 3:3. Доус – 2 (Вей, Даллмэн), 56:49 – 4:3.

Нереализованный буллит: Кагарлицкий (54:34, Северсталь).

Вратари: Карлссон – Гудачек (59:49).

Штраф: 4 – 16.

Броски: 36 (8+16+12) – 24 (5+14+5).

Судьи: Морозов, Фатеев.

28 августа. Астана. "Барыс Арена".