19:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дубль Брюле помог "Нефтехимику" обыграть "Сочи"

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"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" – 5:1. Дублем в составе победителей отметился нападающий Жильбер Брюле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сочи" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Огурцов - 1 (Коньков), 2:42 - 1:0. Гюнге - 10 (Секстон), 8:16 - 2:0. Брюле - 15 (бол., Сергеев, Секстон), 27:39 - 3:0. Фантенберг - 1 (бол., Мамкин, Максвелл), 29:25 - 3:1. Брюле - 16 (бол., Сергеев), 48:31 - 4:1. Столяров - 4 (Миловзоров), 54:45 - 5:1.

Вратари: Колппанен - Шикин.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 40 (15+17+8) - 35 (10+14+11).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

3 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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