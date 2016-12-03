Дубль Брюле помог "Нефтехимику" обыграть "Сочи"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" – 5:1. Дублем в составе победителей отметился нападающий Жильбер Брюле.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сочи" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Огурцов - 1 (Коньков), 2:42 - 1:0. Гюнге - 10 (Секстон), 8:16 - 2:0. Брюле - 15 (бол., Сергеев, Секстон), 27:39 - 3:0. Фантенберг - 1 (бол., Мамкин, Максвелл), 29:25 - 3:1. Брюле - 16 (бол., Сергеев), 48:31 - 4:1. Столяров - 4 (Миловзоров), 54:45 - 5:1.
Вратари: Колппанен - Шикин.
Штраф: 14 - 12.
Броски: 40 (15+17+8) - 35 (10+14+11).
Судьи: Ансонс, Лаврентьев.
3 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".