Доус стал вторым игроком в истории КХЛ, забивавшем 35 и больше голов в двух сезонах

Нападающий "Барыса" Найджел Доус забросил свою 35-ю шайбу в текущем сезоне в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:0). Благодаря этому 32-летний хоккеист стал лишь вторым игроком в истории лиги, кому дважды в карьере удавалось забить 35 и больше шайб в "регулярке".

Ранее до этой отметки дошел нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин – 35 шайб в сезоне-2012/13 и 45 голов в прошлом сезоне.