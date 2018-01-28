18:03 | Хоккей — КХЛ

Доус стал вторым игроком в истории КХЛ, забивавшем 35 и больше голов в двух сезонах

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Нападающий "Барыса" Найджел Доус забросил свою 35-ю шайбу в текущем сезоне в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:0). Благодаря этому 32-летний хоккеист стал лишь вторым игроком в истории лиги, кому дважды в карьере удавалось забить 35 и больше шайб в "регулярке".

Ранее до этой отметки дошел нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин – 35 шайб в сезоне-2012/13 и 45 голов в прошлом сезоне.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Sasha7136

Всем привет Доус возможно стал первым хоккеистом КХЛ кто забивал более 30 шайб четыре сезона подряд

19:23