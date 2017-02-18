Дмитрий Квартальнов: "В плей-офф нас ждет непростой соперник"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Спартаком" (6:1) поделился впечатлениями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ, а также отметил, что начинается новый турнир, где армейцев ждет непростой соперник.

– Первый период по голам был в нашу пользу, но если взять моменты, "Спартак" имел хорошие шансы. Но мы спокойно доиграли матч до конца.

– ЦСКА в этом сезоне сыграл не хуже, чем в прошлом, но есть ощущение, что от СКА ждали больше, чем от вашей команды. То, что вы – теневые фавориты, облегчает вхождение в плей-офф?

– Я не знаю, кто у вас фаворит. Начинается новый турнир, он совершенно другой, другая психология, настрой. Надеюсь, мы к нему готовы. Нас ждет непростой соперник, которому мы два раза уступили в регулярке.

– Перед началом сезона ожидали победы в регулярке?

– Я уже не помню.

– Многие спортсмены суеверные. Сегодня ЦСКА играл в ретро-форме и победил. Нет желания сыграть в ней в плей-офф?

– Это не ко мне вопрос. Я даже не знал, что мы в ретро-форме играли. Нам любая форма нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)