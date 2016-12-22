22:30 22 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "В ЦСКА никогда не было установки играть грязно"

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что судьбу матча решила хорошая игра в меньшинстве, а также отметил, что его подопечные играют агрессивно, но не грязно. "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА – второе на "Западе".

– При действиях пять на пять игра была равная, – цитирует сайт "Нефтехимика" Квартальнова. – А в большинстве мы забили сегодня все три гола. И выстояли в меньшинстве. Это и решило исход матча. Мы стараемся играть агрессивно. Надо посмотреть этот момент с Паниным, был ли там удар в голову. Может, было несколько шагов навстречу.

Готовились к игре как обычно, но мы знали, что команда рвется в восьмерку, и серьезно относились к такому сопернику. Мы вообще к каждой команде относимся серьезно. Но такой установки, чтобы играть как-то "грязно", такого не было. Никогда.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-vratar-sopernika-ne-dal-nam-shansov-51131/

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