Дмитрий Квартальнов: "Лада" показала ЦСКА, как играть в большинстве"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (5:4) критично отозвался об игре своей команды в меньшинстве. Все 4 шайбы армейцы пропустили играя в неравных составах.

– "Лада" показала нам, как надо играть в большинстве, – приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. – Мы очень плохо отыграли в меньшинстве сегодня. Все голы пропустили в меньшинстве. Игра была ровная, каждый мог выиграть, но мы забили на гол больше. Не могу сказать, что Ничушкин серьезно травмировался, но какое-то время он пропустит. Ничего серьезного – небольшое растяжение. Надеемся, что недолго будет отсутствовать.