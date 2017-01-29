Дмитрий Квартальнов: "Игра была живая и интересная, в кость, но мне она понравилась"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал, что игроки мало бросали по воротам, а в концовке им повезло.

– Болельщикам игра наверняка понравилась. Забили шесть на пять. Мало бросали, но потом ребята, когда время поджимало, начали бросать, где-то повезло в конце. Хорошо для нас сложился овертайм, были моменты, но опять проблема меньшинства. Мы понимали, что "Магнитка" – первая команда по большинству. Пытались сыграть, но не получилось, были ошибки. Ребята молодцы, дотерпели и победили.

– Можете сказать, что будете подавать апелляцию на какие-то игровые моменты, например, с Ожигановым?

– Я не знаю. Не буду комментировать судейство. Но вообще мы определяем судейство по первому удалению, какую грань арбитр возьмет. Очень понравилась игра в Нижнем Новгороде. Какие-то мелочи судьи пропускали, но игра была живая и интересная, в кость, но мне она понравилась. Здесь первое удаление было, если они посчитали нужным. Нам бы хотелось, чтобы давали играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)