Дмитрий Кугрышев: "Вы не представляете, сколько мне сообщений в тот вечер прислали"

Нападающий "Авангарда" Дмитрий Кугрышев в интервью "СЭ" рассказал про неприятный инцидент во время интервью и отметил, что просто не смог себя проконтролировать.

– Вы дали лучшее интервью в перерыве матча за всю историю КХЛ. Меня удивило другое. Я вас знаю давно и не помню, чтобы вы в обычной речи матерились. Как так получилось в перерыве?

– Во время матчей случается. Но тут случился совсем уж курьезный момент. Я объясню. Дело было в Новосибирске, был очень напряженный матч. До сирены мы полторы минуты провели в зоне соперника, а вы знаете же, как устроена арена в этом городе. Там к журналисту попадаешь сразу со льда. Вот я просто и не смог себя проконтролировать.

– Теперь все понятно.

– Вы не представляете, сколько мне сообщений в тот вечер прислали. По мессенджеру слали и кидали видео, причем с разных ракурсов. Но самым забавным было другое.

– Что?

– Именно в этот день вся моя семья в Балакове собралась дома посмотреть игру. Пришел даже мой первый тренер Владимир Кулаков, который ни разу в жизни при мне не выругался. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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