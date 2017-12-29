Дмитрий Кагарлицкий: "Для "Северстали" весь сезон как плей-офф, нужно перестать себя жалеть"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий назвал отвратительной свою игру в выездных матчах на дальнем Востоке против "Адмирала" (3:2) и "Куньлуня" (1:2). Также он отметил, что игрокам нужно прекращать себя жалеть.

– Настроение после выезда уже неплохое, горевать времени нет, – цитирует "Р-Спорт" Кагарлицкого. – Но сам выезд, я считаю, провели плохо. Хоть и взяли 4 очка, но могли и больше гораздо. И с "Куньлунем", и в Хабаровске. Если брать конкретно меня, то сыграл отвратительно, особенно с "Амуром". Но жизнь на этом не останавливается. Для меня главное, чтобы команда выигрывала, а не свои очки. У нас каждый может забить, за это я не переживаю.

Конечно, есть небольшое чувство усталости. Особенно после первой паузы на игры сборных было, во второй отдых чуть-чуть зацепил. Но ничего страшного в этом нет. В НХЛ и 80 матчей за чемпионат проводят, и ребята не жалуются. Можно сколько угодно списывать результат на усталость, но это всегда останется только отговорками. Давно надо перестать себя жалеть, это все ерунда. Играем в хоккей, нам нужно сыграть всего-то 52 матча.

У нас "горит" все еще с сентября, каждая игра как последняя. Весь сезон как плей-офф. Это напряжение как раз-таки утомляет больше, чем физическая усталость. Все игры у нас в одну шайбу, каждая из них принципиальная и решающая для нас, потому что очки нужны постоянно. Надо с этим справляться. У нас очень интересная игра с "Торпедо", мы постоянно с ними на равных играем. Хочется уйти на Новый год с хорошим настроением, а потом продлить себе праздник победой с "Сочи" – нашим конкурентом за место в плей-офф.

"Северсталь" находится на девятом месте в таблице Западной конференции. В активе команды 64 очка после 45 матчей. Кагарлицкий в этом сезоне за клуб провел 43 игры, в которых набрал 37 (14+23) очков.