Дмитрий Чернышенко: "Я предлагал другой потолок зарплат - 600 миллионов плюс две звезды"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что решение о введении потолка зарплат было принято на заочном заседании за неделю до совета директоров.

- За неделю до Совета директоров было проведено заочное заседание, на котором была окончательно утверждена стратегия развития лиги до 2023 года, - сказал Чернышенко. - Тогда были приняты окончательные корректировки, внесенные в декабре комиссией из 8 клубов, о том, какой пол и потолок вводить. Был принят вариант: в следующем году – мягкий потолок зарплат в 850 миллионов рублей с такими же штрафами в 20 процентов, на сезон-2019/20 потолок – мягкий потолок 800 миллионов, а штрафы увеличатся до 30 процентов. В 2020/21 – жесткий потолок в 900 миллионов рублей без исключений для звезд.

Я ратовал за другие условия - 600 плюс исключение двух звезд. Это дало бы клубам больше маневра и больше подходило. Напомню, что еще мы нацелены на то, чтобы игроки, которые мало играют или не показывают результаты, получали соответствующие зарплаты. В итоговом варианте клубы, считайте, приравняли одну звезду к 150 миллионам и прибавили к жесткому потолку в 600. В потолке лига не будет учитывать зарплаты игроков моложе 21 года, чтобы стимулировать клубы к привлечению игроков из молодежки, где есть большой потенциал. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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