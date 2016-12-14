Дмитрий Чернышенко: "В этом сезоне посещаемость КХЛ немного ниже, чем в прошлом"

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в этом сезоне посещаемость матчей ухудшилась, если сравнивать статистику с прошлым сезоном, который стал рекордным по данному показателю, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, в основном это происходит за счет иностранных клубов.

- В этом сезоне посещаемость немного ниже, чем в прошлом сезоне, который стал рекордным, - сказал Чернышенко. - В основном это происходит за счет иностранных клубов и нашего китайского новичка "Куньлуня". Если смотреть по российским командам, то отклонение небольшое - процента три. Я думаю, что они нагонят уже к плей-офф, поскольку интерес, безусловно, нарастает. Но и иностранные клубы делают выводы.

"Куньлунь", игравший несколько матчей не на домашней площадке, вернулся в Пекин, и цифры посещаемости, которые он показал в первой игре после перерыва, говорят о росте интереса к хоккею в Китае. Это для нас перспективный во всех смыслах рынок, и мы рады, что там посещаемость увеличивается.