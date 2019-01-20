Дивизион Харламова обыграл дивизион Тарасова в игре за третье место Матча звезд КХЛ

Дивизион Харламова занял третье место в Матче звезд КХЛ. В игре за третье место команда обыграла дивизион Тарасова в серии буллитов. Победный бросок реализовал Данис Зарипов.

Примечательно, что по ходу игры Зарипов совершил джентльменский поступок. Забив гол, он усомнился в его правильности и запросил видеоповтор. Арбитры отменили шайбу, а в ответной атаке команда соперников поразила ворота сборной дивизиона Харамова.

Матч звезд КХЛ

Матч за 3-е место

Дивизион Харламова - Дивизион Тарасова - 8:7 Б (2:3, 5:4, 0:1)

Голы: Доус - 1 (Да Коста, Антипин), 5:28 - 1:0. Капризов - 1 (О`Делл, Робинсон), 7:48 - 1:1. Мозякин - 3 (Зарипов), 8:15 - 2:1. Хенкель - 2 (Ржепик, Аалтонен), 8:43 - 2:2. О`Делл - 1 (Накладал), 9:58 - 2:3. Ржепик - 2 (Аалтонен, Капризов), 12:06 - 2:4. Кравцов - 1 (Да Коста), 12:43 - 3:4. Васильев - 2 (Хенкель, Локтионов), 14:33 - 3:5. Мозякин - 4 (Зарипов, Хисамутдинов), 14:40 - 4:5. Да Коста - 1 (Антипин), 16:56 - 5:5. Доус - 2 (Да Коста), 17:29 - 6:5. Аалтонен - 1 (Хенкель, Капризов), 19:12 - 6:6. Постма - 1 (Доус, Да Коста), 19:42 - 7:6. Капризов - 2 (Ржепик, Аалтонен), 19:51 - 7:7.

Победный буллит: Зарипов.

Вратари: Подъяпольский (Коварж, 10:00) - Юханссон (19:12 - 19:12, 19:42 - 19:51).

Броски: 28 (12+16) - 24 (13+11).

Судьи: Раводин, Щенев.

20 января. Казань. "Татнефть-Арена".