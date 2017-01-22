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Дивизион Чернышева обыграл дивизион Тарасова в финале Матча звезд КХЛ

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Дивизион Чернышева в финальной встрече Матча звезд КХЛ-2017 победил дивизион Тарасова - 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий "СКА-Нева" Андрей Алтыбармакян.

Матч звезд КХЛ

Финал

"Дивизион Чернышева" - "Дивизион Тарасова" - 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: Шалунов - 1 (Алтыбармакян, Арзамасцев), 6:58 - 1:0. Ничушкин - 1 (Ожиганов, Потапов), 9:17 - 1:1. Козун - 4 (Ержабек), 14:25 - 1:2. Доус - 1 (Арзамасцев, Рау), 15:42 - 2:2. Алтыбармакян - 1 (Леписто, Шалунов), 16:01 - 3:2.

Вратари: Бобков - Сорокин (19:00).

Броски: 15 (9+6) - 12 (5+7).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

22 января. Уфа. "Уфа Арена".

Матч звезд КХЛ. Дивизион Чернышева - чемпион

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Материалы REN-TV

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