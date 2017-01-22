Дивизион Чернышева обыграл дивизион Тарасова в финале Матча звезд КХЛ

Дивизион Чернышева в финальной встрече Матча звезд КХЛ-2017 победил дивизион Тарасова - 3:2. Решающую шайбу забросил нападающий "СКА-Нева" Андрей Алтыбармакян.
Матч звезд КХЛ
Финал
"Дивизион Чернышева" - "Дивизион Тарасова" - 3:2 (1:1, 2:1)
Голы: Шалунов - 1 (Алтыбармакян, Арзамасцев), 6:58 - 1:0. Ничушкин - 1 (Ожиганов, Потапов), 9:17 - 1:1. Козун - 4 (Ержабек), 14:25 - 1:2. Доус - 1 (Арзамасцев, Рау), 15:42 - 2:2. Алтыбармакян - 1 (Леписто, Шалунов), 16:01 - 3:2.
Вратари: Бобков - Сорокин (19:00).
Броски: 15 (9+6) - 12 (5+7).
Судьи: Гофман, Цыплаков.
22 января. Уфа. "Уфа Арена".