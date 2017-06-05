Директор "Автомобилиста": "Клуб по финансам переходит из третьего во второй десяток команд КХЛ"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков подчеркнул, что в финансовом плане клуб переходит из третьего десятка команд КХЛ во второй. Отметим, что состав екатеринбуржцев уже пополнили форварды Франсис Паре, Игорь Григоренко, Егор Миловзоров, Илья Крикунов, Дмитрий Пестунов, а также защитники Георгий Мишарин, Денис Бодров, Станислав Егоршев и Кирилл Лямин.

- В финансовом плане в новом сезоне наш клуб переходит из третьего десятка во второй десяток команд КХЛ, - приводит пресс-служба лиги слова Рябкова. - Наш бюджет достаточно серьезен, но все же он не позволяет совершать трансферные выплаты другим командам за ограниченно свободных агентов или игроков с действующими контрактами. Поэтому изначально мы решили сосредоточиться на рынке российских неограниченно свободных агентов, в результате чего новичками нашего клуба стали опытные и мастеровитые хоккеисты.

Окончательно задачу (на следующий сезон) сформулирует президент клуба ближе к началу сезона, когда мы будем полностью укомплектованы. Но и с уже имеющимися в нашем распоряжении игроками мы просто обязаны быть более амбициозными, чем прежде.