Деннис Эверберг: "Шайба Пьянова - это что-то невероятное!"

Нападающий "Авангарда" Деннис Эверберг после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:1) отметил, что его команда пассивно начала игру. По его мнению, перед третьим периодом омичи решили, что пора забивать.

– Думаю, мы начали немного пассивно. Ничего особенного на льду не происходило сначала. Но потом, перед третьим периодом, решили, что пора уже браться за дело и пошли забивать.

– Вы не забивали в предсезонке, а в первом официальном матче – сразу два гола.

– Чемпионат – это то, чего ты ждешь на протяжении всей предсезонки. Какое то время, конечно, требуется, чтобы адаптироваться к новой команде, к новой игре. Может поэтому я и показывал себя не на самом высшем уровне в предсезонных играх. А сейчас тот самый момент, когда нужно полностью выкладываться и полностью демонстрировать свои умения. Рад, что мне удалось забить сегодня и прервать свое голевое "молчание".

– Первый гол получился более в шведском стиле. А вот второй был другим. Где научились так здорово играть на пятачке? В Северной Америке?

– Еще на ранних стадиях своей карьеры я понял, что могу достаточно неплохо играть у ворот. Может в других моментах я и не такой мастеровитый игрок, но как раз в игре у ворот часто показываю себя хорошо.

– Такие матчи, как сегодня, закаляют характер? Приходилось ведь переламывать игру.

– У нас и во время предсезонки были такие матчи, когда нам удавалось вырвать победу именно в конце матча. Это именно те моменты, когда мы можем продемонстрировать характер. И да, мы это делаем. У команды есть характер и мы можем добывать победы и в самом конце.

– Какие впечатления от соперника сегодня?

– Они отличаются от команд в Швеции или в Америке, где я играл. Они не так много давили, больше отсиживались в своей зоне. Но пока мне сложно сравнить их с другими командами в этой лиге. Посмотрим.

– Вы когда-то видели гол, подобный тому, что забил сегодня Валентин Пьянов?

– Это было невероятно! (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Невероятная шайба Пьянова со вбрасывания. Видео