Чемпион мира-2012 Денис Кокарев перешел в "Витязь", сообщает официальный сайт клуба. 32-летний форвард в минувшем сезоне выступал в составе "Салавата Юлаева" и "Металлурга" из Магнитогорска. В общей сложности на его счету 53 матча и 29 (12+17) очков в регулярном чемпионате-2017/18 и 3 передачи в 11 играх плей-офф.

Кокарев начинал карьеру в родном ТХК, дебютировав в сезоне-2003/04 во втором дивизионе российского хоккея. Затем играл в ХК МВД в сезоне-2004/05, завоевав с командой путевку в элитный дивизион.

В 2010 году Кокарев дошел до финала Кубка Гагарина с ХК МВД.

С 2010 по 2017 год форвард выступал в московском "Динамо", дважды выиграв Кубок Гагарина.