Демченко, Арзамасцев и Мозякин - лучшие игроки ноября

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), руководствуясь статистическими показателями, определила лучших игроков ноября в четырех номинациях. Как сообщает пресс-служба КХЛ, лучшим вратарем признан Василий Демченко из "Трактора", который помог команде одержать 4 победы в 6 матчах. 22-летний вратарь отразил 96,98 процента бросков при коэффициенте надежности 1,19 гола за игру (лучшие показатели в лиге по итогам месяца).

Лучшим защитником признан Захар Арзамасцев из "Салавата Юлаева", одержавший с командой 7 побед в 10 встречах. Хоккеист записал на свой счет 4 заброшенные шайбы (лучший результат месяца в лиге среди игроков обороны), одна из которых стала победной.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга", который в 10 матчах набрал 18 (10+8) очков (лучший показатель в лиге). Он набирал очки во всех проведенных матчах. Также стоит отметить, что в матче с "Витязем" форвард забросил свою 450-ю шайбу в чемпионатах страны.

Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Шуленин из "Торпедо", завершивший 9 проведенных матчей с общим показателем полезности "+5" (лучший результат в лиге среди новичков).