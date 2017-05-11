Давид Рундблад: "Перед переходом в СКА советовался в Торесеном, он рассказывал только позитивные вещи"

Новичок СКА защитник Давид Рундблад в интервью официальному сайту петербургского клуба заявил, что ему было очень приятно получить предложение о контракте от обладателя Кубка Гагарина. Напомним, что соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Последние полтора сезона провел в Швейцарии, где в 60 матчах регулярного чемпионата отметился 42 баллами при общем показателе полезности "+37".

– Вы впервые будете играть в России. Чего ждете от предстоящего сезона?

– Знаю, что КХЛ, возможно, лучшая лига в Европе, – сказал Рундблад. – Достаточно посмотреть на то, какие игроки там сейчас выступают. С нетерпением жду матчей в новом сезоне и действительно рад таким переменам в своей карьере.

– Знаком ли вам кто-то из нынешнего состава СКА? Возможно, вы советовались с другими хоккеистами перед подписанием контракта?

– Нет-нет, не говорил ни с кем из тех, кто сейчас играет в СКА. А вот с Патриком Торесеном, который выступал в Петербурге пару лет назад, я и правда советовался. Он рассказывал только позитивные вещи о команде, об организации дел в клубе и о городе.

– А в Петербурге вы раньше бывали?

– Нет, никогда. Я был в Москве и других российских городах, а вот в Петербурге побывать пока не довелось. Будет интересно увидеть этот город – судя по тому, что я о нем слышал, Петербург прекрасен.

– Вы присоединяетесь к команде, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионство.

– Конечно, впечатляет, когда тебе предлагает контракт лучшая команда лиги. СКА – триумфатор прошлого сезона, здесь собраны отличные хоккеисты, и я не сомневаюсь, что буду получать удовольствие, играя вместе с ними.

– Вас можно считать защитником-домоседом или же ваша сила – в подключении к атакам?

– Участвовать в атакующих действиях мне нравится. Думаю, мои основные преимущества – это игра в пас и хороший бросок, люблю интересные комбинации. Но и над игрой в обороне я тоже много работаю – надеюсь, в последние годы мне удалось достичь необходимого баланса между атакой и защитой.

– Есть ли у вас какое-то прозвище?

– Когда я играл в Северной Америке, партнеры называли меня Ранди. Думаю, это можно считать прозвищем.

– Команда вновь соберется только в июле. Какие у вас планы на лето?

– Ничего особенного пока не планировал. Я вернулся домой только в конце апреля, праздники провел вместе со своей девушкой. Сейчас остаюсь на родине и продолжаю тренировки.