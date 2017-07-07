Данис Зарипов: "С "Ак Барсом" пришли к общему знаменателю. Осталось доказать это, добравшись до Кубка Гагарина"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, в минувшем сезоне выступавший в составе магнитогорского "Металлурга", подчеркнул, что хочет завоевать с казанцами Кубок Гагарина. Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на два года.

- Эмоции самые положительные, - приводит пресс-служба казанцев слова Зарипова. - Мы пришли к общему знаменателю с руководством. Осталось доказать своей игрой и всей командой добраться до Кубка Гагарина, к чему завтра начинаем готовиться.

Напомним, что Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.