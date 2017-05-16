Дамир Рыспаев: "Мне удалось ни разу не выйти за грань. Ни одного штрафа за драку или грубость в сезоне"

Чемпион Казахстана в составе "Номанда" Дамир Рыспаев рассказал про эпизод, когда он столкнулся с судьей, и отметил, что сделал это совершенно неспециально. Напомним, 21-летний экс-защитник "Барыса" был бессрочно дисквалифицирован за избиение игроков "Куньлуня" в предсезонном товарищеском матче.

- Я не поменял свое поведение? Если бы это было так, то наверняка в сезоне не один ролик с моим участием, как говорится, "взорвал" бы интернет - цитирует Рыспаева shaiba.kz. - Не буду отрицать, мои габариты и, так скажем, послужной список помогали в нужные моменты провоцировать соперника. Но разве это запрещено или карается правилами игры в хоккей?

В матчах плей-офф КХЛ и НХЛ полно таких моментов. Это часть игры, часть борьбы. Психологическое давление на противника – важный компонент. Главное, что мне удалось ни разу не выйти за грань. Повторюсь, ни одного штрафа за драку или грубость в сезоне.

Может быть, речь шла об эпизоде, когда столкнулся с судьей. Но это была чистая случайность, нелепое стечение обстоятельств. К сожалению, в том моменте кто-то из недоброжелателей меня подставил и смонтировал видео так, будто я уехал, даже не извинившись.

На самом деле, если посмотреть запись того матча полностью, то я подъехал к арбитру, помог подняться, потом мы обнялись и посмеялись. Кстати, мы с ним из одного города - из Усть-Каменогорска. Много лет друг друга знаем, и обид у него никаких не осталось. Он знал, что это не специально.