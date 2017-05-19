Дадонов может перейти в "Чикаго"

Эксперт TSN Даррен Дрегер сообщил о том, что нападающий СКА и сборной России Евгений Дадонов может перейти в НХЛ. По его словам, существует вероятность, что форвард станет игроком "Чикаго". Ранее "СЭ" сообщал, что Дадонов может перейти в "Вегас".

- Я слышал, что Дадонов может оказаться в "Чикаго", - сказал Дрегер. - И вполне понятно почему - стиль игры "Блэкхокс" ему подходит, так же как и Панарину. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что в составе "Блэкхокс" выступают два россиянина - Артем Анисимов и Артемий Панарин.

Полностью интервью Дрегера скоро в "СЭ"