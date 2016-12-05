Дацюк, Ковальчук, Ничушкин, Телегин, Мозякин, Соботка – в числе первых игроков на Матч звезд КХЛ

Сегодня на сайте "Недели звезд хоккея-2017" завершилось голосование болельщиков, по результатам которого были определены 16 первых игроков-участников Матча звезд КХЛ, информирует официальный сайт лиги. По итогам голосования, которое стартовало 25 ноября и продолжалось в течение 10 дней, любители хоккея определили по четыре игрока (по одному защитнику и три нападающих) от каждого дивизиона.
Дивизион Боброва
Защитник: Мэттью Гилрой ("Спартак") – 1350 голосов
Нападающие: Павел Дацюк (СКА) – 3810, Илья Ковальчук (СКА) – 3454, Мэтт Эллисон ("Динамо" Мн) – 2431
Дивизион Тарасова
Защитник: Мэт Робинсон ("Динамо" М) – 1068
Нападающие: Валерий Ничушкин (ЦСКА) – 1869, Брэндон Козун ("Локомотив") – 1681, Иван Телегин (ЦСКА) – 1271
Дивизион Харламова
Защитник: Крис Ли ("Металлург" Мг) – 2311
Нападающие: Сергей Мозякин ("Металлург" Мг) – 5881, Владимир Ткачев ("Ак Барс") – 2267, Анатолий Голышев ("Автомобилист") – 1467
Дивизион Чернышева
Защитник: Евгений Медведев ("Авангард") – 2017
Нападающие: Линус Умарк ("Салават Юлаев") – 3165, Максим Шалунов ("Сибирь") – 2278, Владимир Соботка ("Авангард") – 2223
Напомним, что по правилам голосования болельщики могли выбрать не более двух игроков от одного клуба. В случае, когда по общей сумме голосов было отобрано три и более игрока от одного клуба, в стартовый состав от него попадало два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.
Следующим этапом формирования составов звездных сборных станет голосование представителей средств массовой информации, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Ярославль
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Динамо Мн (Хоккей)
- ЦСКА (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Спартак (Футбол)
- Динамо Москва (хоккей)
- Павел Дацюк
- Мэтт Эллисон
- Сергей Мозякин
- Евгений Медведев
- Мэт Робинсон
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Владимир Соботка
- Линус Умарк
- Брэндон Козун
- Анатолий Голышев
- Мэттью Гилрой
- Крис Ли
- Максим Шалунов