ЦСКА проиграл по буллитам "Витязю"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА по буллитам проиграл в Подольске "Витязю" – 2:3. Отметим, что армейцы вели по ходу встречи со счетом 2:0. Подмосковный клуб смог перехватить инициативу лишь в третьем периоде. Победный буллит исполнил нападающий "Витязя" Никита Выглазов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – ЦСКА – 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)

Голы: Денисов – 5 (бол., Кугрышев), 6:03 – 0:1. Пивцакин – 4 (Андронов), 16:46 – 0:2. Горак – 2 (Катичев, Копейкин), 40:57 – 1:2. Солодухин – 2 (бол., Копейкин), 49:43 – 2:2.

Победный буллит: Выглазов.

Вратари: Сапрыкин – Фаст.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 39 (4+12+17+6) – 46 (19+13+12+2).

Судьи: Бутурлин, Салонен.

9 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".