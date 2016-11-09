22:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА проиграл по буллитам "Витязю"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА по буллитам проиграл в Подольске "Витязю" – 2:3. Отметим, что армейцы вели по ходу встречи со счетом 2:0. Подмосковный клуб смог перехватить инициативу лишь в третьем периоде. Победный буллит исполнил нападающий "Витязя" Никита Выглазов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – ЦСКА – 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)

Голы: Денисов – 5 (бол., Кугрышев), 6:03 – 0:1. Пивцакин – 4 (Андронов), 16:46 – 0:2. Горак – 2 (Катичев, Копейкин), 40:57 – 1:2. Солодухин – 2 (бол., Копейкин), 49:43 – 2:2.

Победный буллит: Выглазов.

Вратари: Сапрыкин – Фаст.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 39 (4+12+17+6) – 46 (19+13+12+2).

Судьи: Бутурлин, Салонен.

9 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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andrey62

Интересно что Квартальнов скажет....?

23:18

diskmen

В футболе безнадёга , в хоккее СКА стал гегемоном на долгие годы, остаётся только баскетбол,хоть там наши позиции не рушимы.Единственная радость сегоднешнего дня победа ТРАМПА над КЛИНТОН.

22:40

alexway.67

Модераторы, где мой комментарий?

22:31

diskmen

Потеря концентрации и вот результат.Буллиты что Сорокин,что Фаст не ловят.Хорошо в плейф-оф их не будет.Два периода Витязь просто катали.Обидно,матч отдали своими руками.

22:29

alexway.67

Поражает унылая, безвольная игра ЦСКА в этом сезоне. Проигрываются игры тем командам, с которыми по определению не должно быть проблем. Ни одной выигранной буллитной серии из четырёх. Нет желания, искры, воли. По сравнению с питерским СКА - безнадега.

22:26

Гаттузо зол!

Леонидий убивает лошадь!(с)

22:26

andrey62

Что это было? Никакой Витязь забивает 2 шайбы или мы просто сдали? Зачем?..........

22:23

Ралпачан Фляйшманъ

3 период - это канонический образец непрофессионализма. или федоров головкову эту игру в карты проиграл, или дела обстоят гораздо хуже, чем кажутся на первый взгляд.

22:18

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