ЦСКА проиграл по буллитам "Витязю"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА по буллитам проиграл в Подольске "Витязю" – 2:3. Отметим, что армейцы вели по ходу встречи со счетом 2:0. Подмосковный клуб смог перехватить инициативу лишь в третьем периоде. Победный буллит исполнил нападающий "Витязя" Никита Выглазов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) – ЦСКА – 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)
Голы: Денисов – 5 (бол., Кугрышев), 6:03 – 0:1. Пивцакин – 4 (Андронов), 16:46 – 0:2. Горак – 2 (Катичев, Копейкин), 40:57 – 1:2. Солодухин – 2 (бол., Копейкин), 49:43 – 2:2.
Победный буллит: Выглазов.
Вратари: Сапрыкин – Фаст.
Штраф: 10 – 12.
Броски: 39 (4+12+17+6) – 46 (19+13+12+2).
Судьи: Бутурлин, Салонен.
9 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".
andrey62
Интересно что Квартальнов скажет....?
23:18
diskmen
В футболе безнадёга , в хоккее СКА стал гегемоном на долгие годы, остаётся только баскетбол,хоть там наши позиции не рушимы.Единственная радость сегоднешнего дня победа ТРАМПА над КЛИНТОН.
22:40
alexway.67
Модераторы, где мой комментарий?
22:31
diskmen
Потеря концентрации и вот результат.Буллиты что Сорокин,что Фаст не ловят.Хорошо в плейф-оф их не будет.Два периода Витязь просто катали.Обидно,матч отдали своими руками.
22:29
alexway.67
Поражает унылая, безвольная игра ЦСКА в этом сезоне. Проигрываются игры тем командам, с которыми по определению не должно быть проблем. Ни одной выигранной буллитной серии из четырёх. Нет желания, искры, воли. По сравнению с питерским СКА - безнадега.
22:26
Гаттузо зол!
Леонидий убивает лошадь!(с)
22:26
andrey62
Что это было? Никакой Витязь забивает 2 шайбы или мы просто сдали? Зачем?..........
22:23
Ралпачан Фляйшманъ
3 период - это канонический образец непрофессионализма. или федоров головкову эту игру в карты проиграл, или дела обстоят гораздо хуже, чем кажутся на первый взгляд.
22:18