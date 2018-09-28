ЦСКА продлил контракт с Карнауховым

ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым, информирует официальный сайт армейского клуба. Новое соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2022/21.

Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.https://t.co/7EqnTqadMD pic.twitter.com/ay2oZX9fyw – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 28 сентября 2018 г.

Карнаухов является воспитанником красно-синих. Всего он провел 34 матча в КХЛ, в которых отметился тремя результативными передачами.

В текущем сезоне форвард провел 2 матча за ЦСКА в КХЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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