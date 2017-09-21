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20:46 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив "Йокериту"

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ЦСКА на выезде проиграл "Йокериту" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев это поражение стало вторым подряд и третьим в сезоне. Хозяева льда, в свою очередь, продлили победную серию до шести игр кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гилрой - 2 (бол.), 3:48 - 1:0. Палола - 1 (бол., Норман, Толванен), 10:53 - 2:0. Н. Йенсен - 6 (Регин, Палола), 29:10 - 3:0. Норман - 2 (п.в., Н. Йенсен), 58:00 - 4:0.

Вратари: Запольски - Сорокин (56:03 - 58:00).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 20 (9+7+4) - 25 (2+9+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

21 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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alexway.67

40 лет болею за хоккейный ЦСКА, но от той игры, которую показывают армейцы в этом сезоне, за исключением первого матча с Динамо, хочется блевать. ПОЗОРИЩЕ. При таком наборе классных хоккеистов нет никакой игры. Если в питерском СКА понакупили игроков, то они даже после отъезда ключевых хоккеистов все равно продолжают всех выносить в одну калитку. А в ЦСКА тренеры не знают, что делать с игроками и зачем их накупили Даже выигранные матчи все были со скрипом и на валидоле. Гнать руководство и тренерский штаб поганой метлой

21:17

bond1951

ПОЗОРИЩЕ ...........уволить тренера который трижды выйграл гладкий чемпионат и поставить ...это.......не игры не мысли просто тусовка состава раньше называлось ВРЕДИТЕЛЬСТВО ..........

21:00

diskmen

Верните Квартальнова,он был мативатором.Проиграли по делу.Удаление- бич ЦСКА.Зачем было менять вратаря при счёте 3:0, не понимаю.Длительный отдых на пользу армейцам не пошёл.Ещё парочка таких матчей и будет новый тренер.

20:59

Dorognik.

Главное, что в ВХЛ выиграли, аж 7-0. Сборники зарешали. А тут вторично, тут фарм "Звезды".

20:52

shpasic

опять СКА виноват!

20:48