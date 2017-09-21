ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив "Йокериту"

ЦСКА на выезде проиграл "Йокериту" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев это поражение стало вторым подряд и третьим в сезоне. Хозяева льда, в свою очередь, продлили победную серию до шести игр кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гилрой - 2 (бол.), 3:48 - 1:0. Палола - 1 (бол., Норман, Толванен), 10:53 - 2:0. Н. Йенсен - 6 (Регин, Палола), 29:10 - 3:0. Норман - 2 (п.в., Н. Йенсен), 58:00 - 4:0.

Вратари: Запольски - Сорокин (56:03 - 58:00).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 20 (9+7+4) - 25 (2+9+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

21 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".