ЦСКА потерпел второе поражение подряд, уступив "Йокериту"

ЦСКА на выезде проиграл "Йокериту" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев это поражение стало вторым подряд и третьим в сезоне. Хозяева льда, в свою очередь, продлили победную серию до шести игр кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гилрой - 2 (бол.), 3:48 - 1:0. Палола - 1 (бол., Норман, Толванен), 10:53 - 2:0. Н. Йенсен - 6 (Регин, Палола), 29:10 - 3:0. Норман - 2 (п.в., Н. Йенсен), 58:00 - 4:0.
Вратари: Запольски - Сорокин (56:03 - 58:00).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 20 (9+7+4) - 25 (2+9+14).
Судьи: Одиньш, Франо.
21 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".
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alexway.67
40 лет болею за хоккейный ЦСКА, но от той игры, которую показывают армейцы в этом сезоне, за исключением первого матча с Динамо, хочется блевать. ПОЗОРИЩЕ. При таком наборе классных хоккеистов нет никакой игры. Если в питерском СКА понакупили игроков, то они даже после отъезда ключевых хоккеистов все равно продолжают всех выносить в одну калитку. А в ЦСКА тренеры не знают, что делать с игроками и зачем их накупили Даже выигранные матчи все были со скрипом и на валидоле. Гнать руководство и тренерский штаб поганой метлой
21:17
bond1951
ПОЗОРИЩЕ ...........уволить тренера который трижды выйграл гладкий чемпионат и поставить ...это.......не игры не мысли просто тусовка состава раньше называлось ВРЕДИТЕЛЬСТВО ..........
21:00
diskmen
Верните Квартальнова,он был мативатором.Проиграли по делу.Удаление- бич ЦСКА.Зачем было менять вратаря при счёте 3:0, не понимаю.Длительный отдых на пользу армейцам не пошёл.Ещё парочка таких матчей и будет новый тренер.
20:59
Dorognik.
Главное, что в ВХЛ выиграли, аж 7-0. Сборники зарешали. А тут вторично, тут фарм "Звезды".
20:52
shpasic
опять СКА виноват!
20:48