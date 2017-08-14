ЦСКА подтвердил переход Воробьева и Основина в "Сибирь"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе в "Сибирь" защитника Кирилла Воробьева и нападающего Вячеслава Основина. Ранее в СМИ сообщалось, что игроки перешли в новосибирский клуб за денежную компенсацию.

Воробьев является воспитанником армейцев, а в сезоне-2016/17 играл за "Торпедо" и "Сибирь". Всего в прошлом сезоне он записал на свой счет 8 (4+4) очков в 51 встрече.

Основин набрал 15 (7+8) очков в 44 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе ЦСКА. Также он сыграл 13 матчей за "Звезду" в ВХЛ, в которых набрал 13 (9+4) очков.