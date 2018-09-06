ЦСКА одержал волевую победу над "Магниткой"

ЦСКА на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На шайбу Алексея Береглазова гости ответили точными бросками Максима Шалунова и Кирилла Капризова.

Для армейцев эта победа стала второй в трех матчах нового сезона. "Магнитка", в свою очередь, после победы над "Слованом" (5:1) потерпела второе поражение подряд.

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Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Береглазов - 1 (Матушкин, Расмуссен), 16:59 - 1:0. Шалунов - 1 (Слепышев), 32:46 - 1:1. Капризов - 2 (Григоренко), 52:12 - 1:2.

Вратари: Кошечкин (22:32 - 22:51, 58:05) - Юханссон.

Штраф: 4 - 10.Броски: 34 (8+15+11) - 32 (7+10+15).

Судьи: Гусев, Оскирко.

6 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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