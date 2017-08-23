ЦСКА обыграл "Локомотив", Капризов забросил первую шайбу

ЦСКА обыграл "Локомотив" в серии буллитов (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в основное время в составе команд отличились 19-летние хоккеисты. В первом тайме свою первую шайбу за ЦСКА забросил нападающий Кирилл Капризов, а во втором отрезке игры буллит реализовал нападающий Денис Алексеев.
В серии буллитов в составе ярославской команды игроки не смогли отличиться, а у гостей забросили Капризов и Грег Скотт.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва) – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов - 1 (Шалунов, Нестеров), 19:51 - 0:1. Алексеев - 1 (буллит), 30:52 - 1:1.
Победный буллит: Скотт.
Вратари: Мурыгин - Сорокин.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 19 (5+9+5+0) - 33 (14+8+8+3).
Судьи: Букин, Комаров.
23 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
foreverCSKAforever
С победой, армейцы!!!
22:35