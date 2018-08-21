ЦСКА не планирует переходить на финский формат площадки

Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин отметил, что до 10 сентября должны быть решены все вопросы, касающиеся переезда на новую арену.

- Мы играем Кубок мэра на нашей новой домашней арене и проделали большую работу по переезду. В старом дворце будут выступать "Звезда" и "Красная Армия".

- Какие остаются вопросы, которые больше всего вас беспокоят?

- Состав у нас сформирован. На данный момент не могу сказать, что еще кого-то ищем. За исключением особых ситуаций. Что касается переезда, завтра первый раз мы соберемся на новой арене. Проведена большая работа по реконструкции раздевалки. Есть мелочи хозяйственного толка, которые мы до возвращения команды из первой поездки, то есть до 10 сентября, обязательно решим. Всегда нужна притирка к новому месту. Глобальных недочетов у нас нет.

- Планируете ли переходить на финскую площадку?

- Не планируем. Сейчас будем играть на стандартной площадке. Она даже больше, чем на ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)