ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча КХЛ

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча в Кубке Гагарина. До этого он принадлежал встрече "Лев" - "Донбасс" 2014 года. Тогда после 126 минут и 14 секунд игрового времени Андрей Конев принес победу гостям. В игре ЦСКА - "Йокерит" счет 1:1, идет четвертый овертайм. (Алексей МОРОЗ)
Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Автор гола
|
Время
|
21.03.2014
|
Второй раунд
|
Лев – Донбасс
|
3:4 ОТ
|
Андрей КОНЕВ
|
126.14
|
25.02.2013
|
Первый раунд
|
Северсталь – Локомотив
|
3:2 ОТ
|
Денис КАЗИОНОВ
|
118.48
|
12.03.2018
|
Первый раунд
|
Адмирал – Металлург Мг
|
2:3 ОТ
|
Данис ЗАРИПОВ
|
116.35
|
11.03.2014
|
Первый раунд
|
Торпедо – Салават Юлаев
|
1:2 ОТ
|
Александр СТЕПАНОВ
|
113.24
|
26.03.2016
|
Финал конференции
|
СКА – ЦСКА
|
0:1 ОТ
|
Джефф ПЛЭТТ
|
111.12
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Монте-Кристо (Мститель) .
Анекдот. Проснулся, чтобы смотреть матчи НХЛ, а эти все играют. Ложился спать, второй период шел.
01:17
Andrewxyz
marikozakova, ты сама паразит
01:13
marikozakova
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
01:12
hypervision
Прикинь у тебя нет сил смотреть, а у них есть играть)
01:09
Andrewxyz
Уже сил нет смотреть. Снимите вратарей, кому-нить повезет.
00:57