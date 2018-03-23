ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча КХЛ

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча в Кубке Гагарина. До этого он принадлежал встрече "Лев" - "Донбасс" 2014 года. Тогда после 126 минут и 14 секунд игрового времени Андрей Конев принес победу гостям. В игре ЦСКА - "Йокерит" счет 1:1, идет четвертый овертайм. (Алексей МОРОЗ)

Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"