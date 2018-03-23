00:47 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча КХЛ

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ЦСКА и "Йокерит" установили рекорд продолжительности матча в Кубке Гагарина. До этого он принадлежал встрече "Лев" - "Донбасс" 2014 года. Тогда после 126 минут и 14 секунд игрового времени Андрей Конев принес победу гостям. В игре ЦСКА - "Йокерит" счет 1:1, идет четвертый овертайм. (Алексей МОРОЗ)

Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"

Дата

Стадия

Матч

Счет

Автор гола

Время

21.03.2014

Второй раунд

Лев – Донбасс

3:4 ОТ

Андрей КОНЕВ

126.14

25.02.2013

Первый раунд

Северсталь – Локомотив

3:2 ОТ

Денис КАЗИОНОВ

118.48

12.03.2018

Первый раунд

Адмирал – Металлург Мг

2:3 ОТ

Данис ЗАРИПОВ

116.35

11.03.2014

Первый раунд

Торпедо – Салават Юлаев

 1:2 ОТ

Александр СТЕПАНОВ

113.24

26.03.2016

Финал конференции

СКА – ЦСКА

0:1 ОТ

Джефф ПЛЭТТ

111.12

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Анекдот. Проснулся, чтобы смотреть матчи НХЛ, а эти все играют. Ложился спать, второй период шел.

01:17

Andrewxyz

marikozakova, ты сама паразит

01:13

marikozakova

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

01:12

hypervision

Прикинь у тебя нет сил смотреть, а у них есть играть)

01:09

Andrewxyz

Уже сил нет смотреть. Снимите вратарей, кому-нить повезет.

00:57

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