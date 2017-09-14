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12:59 | Хоккей — КХЛ

Бывший тренер "Авангарда" Сумманен напал на прохожего в Хельсинки

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Бывший главный тренер "Авангарда" Раймо Сумманен напал на прохожего в центре Хельсинки, информирует iltalehti.fi. Инцидент произошел около одного из ночных клубов. Отмечается, что 55-летний наставник нанес человеку около 10 ударов после того, как оказался на земле. Пострадавший позвал полицию, однако Сумманен покинул место происшествия до ее появления.

Финский тренер не раз попадал в скандальные истории. В сезоне-2014/15 в одном из матчей КХЛ он предложил главному тренеру "Динамо" Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен назвал главного тренера "Кокколы" Антти Кархулу педофилом.

Напомним, что в 2012 году Сумманен выводил "Авангард" в финал плей-офф КХЛ, но в семи матчах проиграл "Динамо".

Раймо Сумманен обозвал тренера соперника педофилом

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mississippi

Вот вообще не удивили.

14:53

capitan76

Тогда его реально не хватает некоторым клубам из нашего КоЛХоза)))

13:53