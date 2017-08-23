Бюджет "Лады" увеличится на 50 миллионов рублей

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом сообщил, что бюджет "Лады" в сезоне-2017/18 увеличится на 20-25 процентов, что составляет 50 миллионов рублей.

На протяжении предыдущего сезона КХЛ "Лада" испытывала проблемы с финансированием: в середине декабря за счет выделения 50 миллионов рублей из бюджета Самарской области клубу удалось частично погасить долги по зарплате.

- Нами принято решение выделить клубу на 50 миллионов рублей больше, чем год назад. Это где-то 20-25 процентов бюджета, - цитирует Р-Спорт Меркушина. - Но это не говорит о том, что цифра окончательна. Если вы будете полностью отдаваться делу и показывать серьезные успехи, мы можем поддержать вас дополнительно, стимулировать еще больше.