Буллит Мозеса помог "Йокериту" победить "Салават Юлаев"

"Йокерит" в гостях обыграл "Салават Юлаев" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб прервал серию поражений из трех игр кряду, у "Салавата" завершилась успешная серия их трех матчей подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Стив Мозес, Никлас Йенсен, Йессе Йоэнсуу и Петер Регин. Победный буллит на счету Мозеса. У хозяев льда отличились Захар Арзамасцев, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Линус Умарк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" – "Йокерит" – 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мозес - 3 (Виртанен), 9:35 - 0:1. Арзамасцев - 4 (Ткачев, Гончаров), 15:32 - 1:1. Хартикайнен - 20 (Кемппайнен, Панин), 16:36 - 2:1. Н. Йенсен - 17, 27:35 - 2:2. Майоров - 3 (Солодухин), 33:46 - 3:2. Йоэнсуу - 6 (бол., Палола, Регин), 39:57 - 3:3. Умарк - 15 (бол., Ларсен, Бурдасов), 44:06 - 4:3. Регин - 7, 53:30 - 4:4.

Победный буллит: Мозес.

Вратари: Налимов - Рамо (Запольски, 1:49).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 26 (9+10+7+0) - 32 (7+9+12+4).

Судьи: Гусев, Кулаков.

23 января. Уфа. "Уфа Арена".