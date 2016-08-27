11:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с магнитогорским "Металлургом"

СКА – "Металлург" Мг. Фото ХК СКА
СКА – "Металлург" Мг. Фото ХК СКА
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27 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА"Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,47 – П2 3,89

Трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-22, 78 – 97.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 декабря 2013 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

0:2

6 ноября 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

1:2

9 декабря 2014 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:3 ОТ

11 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Металлург" Мг

5:3

24 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Металлург" Мг – СКА

4:5
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