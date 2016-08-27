Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с магнитогорским "Металлургом"

27 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Металлург" Мг
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,47 – П2 3,89
Трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Металлург" Мг.
Прямая трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа на канале, "КХЛ ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-22, 78 – 97.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 декабря 2013 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
0:2
|
6 ноября 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
1:2
|
9 декабря 2014 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – СКА
|
4:3 ОТ
|
11 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Металлург" Мг
|
5:3
|
24 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Металлург" Мг – СКА
|
4:5