Букмекеры считают СКА фаворитом в матче с магнитогорским "Металлургом"

27 августа состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Металлург" Мг. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Металлург" Мг

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,76 – Н 4,47 – П2 3,89

Трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Металлург" Мг.

Прямая трансляция матча СКА – "Металлург" Мг 27 августа на канале, "КХЛ ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-22, 78 – 97.

Результаты последних матчей