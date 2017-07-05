Бортников покинул "Сочи" по семейным обстоятельствам

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Игорем Бортниковым. Отмечается, что хоккеист покинул клуб по семейным обстоятельствам и не мог выступать в "Сочи".

Напомним, что 27-летний хоккеист подписал с клубом годичный контракт в мае 2017 года. В минувшем сезоне Бортников выступал за "Югру" (17 матчей, 0+6 очков) и "Нефтехимик" (10 матчей, 2+3 очков). Всего в лиге на его счету 111 (52+59) очков в 306 встречах.