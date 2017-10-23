Борис Михайлов: "Рекорд СКА напомнил серию ЦСКА в чемпионате СССР"

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный нападающий ЦСКА и многолетний наставник СКА Борис Михайлов в интервью "СЭ" выразил разочарование в связи с тем, что текущем регулярном чемпионате армейские команды проведут лишь два матча между собой. По словам специалиста, из-за этого страдают болельщики.

– Питерские армейцы прерывали победную серию "Йокерита" и теперь на пути к новым рекордам. Как относитесь к доминированию питерцев?

– СКА демонстрирует интересный хоккей и не просто так возглавляет таблицу. Их рекордный рывок в 20 игр напомнил серию ЦСКА в чемпионате СССР в сезоне-1983/84. В трех кругах розыгрыши армейцы не знали поражений, но в Ленинграде их остановил СКА (1:3) (который тренировал Михайлов. – Прим. "СЭ"), не дав установить абсолютный рекорд и выиграть 44 матчей из 44. Нынешняя серия говорит о стабильности команды и ее лидеров.

– Это же сказывается на интриге чемпионата.

– К сожалению, ЦСКА и СКА встречаются дважды в этой регулярке. Очень жаль, потому что страдают болельщики. Мне вообще кажется, что нужно пересмотреть состав дивизионов Западной конференции. Они не равнозначны (в дивизионе Боброва выступают СКА, "Йокерит", минское и рижское "Динамо", "Спартак" и "Слован", в дивизионе Тарасова – ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив", московское "Динамо", "Сочи", "Северсталь" и "Витязь". – Прим. "СЭ").

Матч ЦСКА – СКА состоится сегодня, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.