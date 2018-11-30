Болельщик "Ак Барса" на матче с "Локомотивом" выиграл 1 миллион рублей

Болельщик "Ак Барса" Ильяс Хасашин выиграл 1 миллион рублей во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (5:3), сообщает пресс-служба казанской команды. Перед третьим периодом он принял участие в конкурсе, по правилам которого нужно было нанести удар с линии ворот в небольшой проем в противоположных воротах.