22:56 30 ноября | Хоккей — КХЛ

Болельщик "Ак Барса" на матче с "Локомотивом" выиграл 1 миллион рублей

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Болельщик "Ак Барса" Ильяс Хасашин выиграл 1 миллион рублей во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (5:3), сообщает пресс-служба казанской команды. Перед третьим периодом он принял участие в конкурсе, по правилам которого нужно было нанести удар с линии ворот в небольшой проем в противоположных воротах.

 

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