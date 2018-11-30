Болельщик "Ак Барса" на матче с "Локомотивом" выиграл 1 миллион рублей

Болельщик "Ак Барса" Ильяс Хасашин выиграл 1 миллион рублей во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (5:3), сообщает пресс-служба казанской команды. Перед третьим периодом он принял участие в конкурсе, по правилам которого нужно было нанести удар с линии ворот в небольшой проем в противоположных воротах.
Ильяс Хасаншин – болельщик "Ак Барса" с 1998 года, клиент "Ак Барс" банка и невероятно удачливый парень!#айдаАкБарс #айдапопади pic.twitter.com/MmI74clk6p– ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 ноября 2018 г.
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