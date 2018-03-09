Защитник СКА Антон Белов дисквалифицирован на два матча Кубка Гагарина. Игрок был удален до конца игры в матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Северстали" (2:0) за атаку Дмитрия Кагарлицкого.
Руководство КХЛ оставило без изменения большой плюс с автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20), а также дисквалифицировало его на две игры и выписало денежный штраф.
Таким образом, Белов пропустит первые два матча полуфинала Западной конференции.
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vicnick61
Не стоит удивляться позиции «московских писателей», это у них данность. Вот вчера, например, на КХЛ HD комментатор выдавал перлы, после незасчитанного гола «Северстали»: на повторе увидев аж 7 человек на площадке, начал скулить, что эта группа товарищей ну никак не влияла на взятие ворот СКА и что гол судьи обязаны засчитать, т.к. его Странски очень заслужил!? Затем зацепился за какой-то повтор безликий, где насчитал 5 игроков все-таки(Странски при этом еще и в зону СКА не вошел на том повторе) и уверенно заявил мол голу быть, а после решения судей гол не защитать, начал вопрошать к телеаудиториии, интересно ли и теперь смотреть такой хоккей? Идет тупая и оголделая кампания под девизом: Кто угодно - только не СКА! Считают штрашные минуты, не вникая в их суть, Белов сделал не удачный силовой - ату его! А вот про Странски, проявившего откровенное хамство(не грубость, а именно хамство), молчание, все супер! Позорище!!!
14:01
внеигры
Гнать костолома совсем.
12:56
sokoll555
СЭ! У вас экстрасенсы что ли работают? Почему это соперником станет Локомотив? А может быть всё-таки Сочи? Верх непрофессионализма...
12:19