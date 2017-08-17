"Барыс" уступил "Автомобилисту" в матче Мемориала Виктора Блинова

В матче Мемориала Виктора Блинова "Барыс" уступил "Автомобилисту" - 1:3. Отметим, что форвард екатерибружцев Александр Торченюк в этой встрече набрал два очка, забросив шайбу и став автором голевой передачи.

Мемориал Виктора Блинова

"Барыс" (Астана) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Крикунов - 1 (Тичар), 0:39 - 0:1. Михнов - 1 (Торченюк, Гареев), 4:17 - 0:2. Торченюк - 2 (мен., Гареев, Чайковски), 8:54 - 0:3. Бельгибаев - 1, 37:06 - 1:3.

Вратари: Карлссон (58:22) - Коварж.

Судьи: Акузовский, Щенев.

17 августа. Омск. "Арена Омск".