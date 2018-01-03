"Барыс" потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Югре"

"Барыс" дома проиграл "Югре" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для астанинцев этот проигрыш стал шестым подряд. Хантымансийцы за аналогичный период одержали четыре победы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Угольников - 5 (бол., Пестушко), 2:39 - 0:1. Угольников - 6 (бол., Пестушко, Варфоломеев), 19:55 - 0:2. Угольников - 7 (бол., Пестушко), 26:38 - 0:3. Старченко - 6 (Пушкарев, Маклюков), 41:31 - 1:3. Вей - 17 (бол., Фраттин, Доус), 55:14 - 2:3.

Вратари: Кудрявцев (59:29) - Проскуряков.

Штраф: 24 - 10.

Броски: 30 (6+14+10) - 26 (17+2+7).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

3 января. Астана. "Барыс-Арена".